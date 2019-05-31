Токио, 31 мая, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Действия Косово по отношению к российскому сотруднику Миссии ООН неприемлемо и не может быть оправдано, заявил 31 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Абсолютно неприемлемое поведение в отношении российского участника миссии ООН в Косове не может быть ничем оправдано», — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Кано.

Комментируя попытки Приштины лишить российского гражданина иммунитета, которым обладают сотрудники ООН, Лавров отметил, что «это очень серьезный вопрос, на который должны реагировать представители организации».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая косовская полиция провела рейд на севере Косово, в районах проживания сербов. В ходе акции спецназа были избиты более ста человек, девятнадцать человек были арестованы, в том числе был избит и задержан российский сотрудник ООН Михаил Краснощеков. Спустя несколько часов его отпустили. Позже в Косово заявили, что потребуют лишить иммунитета российского сотрудника ООН.

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