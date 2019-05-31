Мельбурн, Австралия, 31 мая, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Южнокорейская машиностроительная компания SsangYong Motor Company планирует увеличить экспорт автомобилей в Австралию, выпустив на австралийский рынок пикап Rexton Sports Khan. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Mk.co.kr Rexton Sports Khan

По их словам, компания провела презентацию и тест-драйв Rexton Sports Khan для австралийских СМИ к северо-востоку от Мельбурна в городе Мэрисвилл в период с 29 по 31 мая.

Как заявили представители компании, австралийские СМИ остались довольны стильным дизайном интерьера и экстерьера, просторным салоном, мощными характеристиками и комфортом данной модели автомобиля.

Известно, что в ноябре 2018 года SsangYong Motor Company открыла дочернее предприятие в Мельбурне, чтобы взрастить из Австралии четвертый экспортный рынок, после Европы, Южной Америки и Ближнего Востока, и создать полноценную бизнес-среду, начиная от продаж и маркетинга и заканчивая обслуживанием клиентов.

«Мы получили положительный отклик от австралийских СМИ, поэтому сделаем все возможное, чтобы повысить узнаваемость бренда в данной стране, расширить сеть и увеличить объем продаж во второй половине года», — сообщили представители компании.