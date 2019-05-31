Берлин, 31 мая, 2019, 09:20 — ИА Регнум. 30 мая канцлер Германии Ангела Меркель выступила на выпускном вечере в Гарвардском университете в Кембридже (США). В своей получасовой речи она противопоставила свой курс политике президента США Дональда Трампа, не упоминая его имени, и была вознаграждена овациями, пишет немецкая газета Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Выступление высокой гостьи собрались послушать 20 тыс. человек, в том числе самые пожилые выпускники элитного университета. Меркель была представлена председателем организации выпускников Гарварда как «фактический лидер Евросоюза». Канцлер начала свою речь на английском, затем перешла на немецкий. Она рассказала о своей жизни в ГДР, о ценности американо-германской дружбы, похвалила План Маршалла. Также Меркель раскритиковала международные торговые конфликты и предостерегла от политики протекционизма, которой придерживается нынешняя администрация США.

По словам Меркель, в момент падения Берлинской стены она поняла: «Ничто не должно оставаться таким, каково оно есть». Теперь она призывает «снести стену невежества и ограниченности».

Также канцлер коснулась вопроса и личного будущего:

«Кто знает, что будет мной после жизни в качестве политика? Это совершенно открытый вопрос. Ясно только одно: это будет что-то другое, новое».

Напомним, осенью 2018 года Ангела Меркель объявила, что впредь не будет баллотироваться на пост канцлера. Срок ее полномочий истекает в 2021 году, однако в Европейском союзе в настоящее время ходят слухи, что Меркель может уйти с поста канцлера досрочно и занять высокую должность в Брюсселе.