Москва, 31 мая, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Эксперты Роскачества совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний проверили детские коляски на российском рынке. Как отметили в пресс-службе организации, исследование прогулочных колясок проводилось впервые. Всего для проведения тестов были отобраны 38 моделей колясок 27 самых известных мировых производителей.

Beeki Детская коляска

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Коляски испытывались по 176 показателям в четырёх категориях: ежедневное использование, эргономика, хранение и транспортировка, а также безопасность. В ходе испытаний детские коляски прошли тесты на выносливость (коляску катили по неровной беговой дорожке более чем 200 км — это практически путь от Москвы до Тулы по кочкам и выбоинам) и безопасность (эксперты выяснили наличие ловушки для рук, ног и пальцев). Также проверки подверглись ремни безопасности и тормоза.

Испытания выявили несколько небезопасных колясок, которые провалились в одном из тестов на безопасность. Это Diono Traverze (сломалась стойка соединения с шасси), Britax Holiday Double и Maclaren Volo (сломались ручки во время теста на нагрузку), Silver Cross Jet и Maclaren Techno XT (сломались шасси по ходу испытаний на стенде), Pali Aigo (сломалась стойка соединения с шасси). А при эксплуатации Mutsy Nio есть вероятность того, что пальчики ребенка застрянут между удерживающими деталями сиденья.

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Самой неудобной оказалась конструкция у колясок Silver Cross Jet, Babyzen YOYO+ и Mothercare Nanu. Проще всего собирать коляски Cybex, Diono Traverze и Familidoo Air, но придётся покопаться со сборкой Bugaboo Cameleon3, Joolz Day3 и Peg Perego Booklet 50 S. Высокие баллы за транспортировку получили коляски Familidoo Air, Diono Traverze и Cybex Eezy S. В свою очередь, лучше не перевозить никуда коляску Graco Stadium Duo.

В Роскачестве отметили, что проведённое исследование поможет разобраться в многообразии моделей, модификаций и характеристик прогулочных колясок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество запустило исследование детских подгузников. Всего на качество и безопасность будет проверена продукция 29 наиболее популярных торговых марок подгузников на липучках, представленных на рынке России.