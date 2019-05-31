Переславль-Залесский, Ярославская область, 31 мая, 2019, 09:08 — ИА Регнум. 30 мая 2019 года на заседании городской думы Переславля-Залесского депутаты отказались передавать в собственность Ярославской области имущество, обеспечивающее водоснабжение и водоотведение в городе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславская городская дума

С такой инициативой в Думу обратилась администрация городского округа со ссылкой на областной закон о перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. Поддержать инициативу администрации Переславля прибыли представители правительства Ярославской области — два заместителя директора департамента ЖКХ — Алексей Метельков и Марина Уткина, а также представители госпредприятия «Северный водоканал», куда планировалось передать переславские объекты водоснабжения и водоотведения.

Глава Переславля Валерий Астраханцев призвал депутатов к соблюдению областного закона. Также он заявил, что передача переславского водоканала в область — это рука помощи, протянутая городу со стороны региональных властей. В городе нет денег на модернизацию сетей водоснабжения и канализации, а МУП «Комплекс», в чьем ведении находится все имущество водоканала, находится в предбанкротном состоянии. Однако выступавшие депутаты выразили недоверие планам областного правительства по развитию переславского водоканала. В ходе обсуждения выяснилось, что у «Северного водоканала» нет четкого плана решения первоочередных проблем Переславля в сфере водоснабжения и водоотведения. Депутат Владимир Шестернев спросил Алексея Метелькова о том, что произойдет через несколько лет с «Северным водоканалом», не будет ли это предприятие приватизировано после того, как аккумулирует у себя все муниципальное имущество в сфере водоснабжения. Внятного ответа на этот вопрос не последовало. Также высказывались опасения о неизбежном росте тарифов, особенно для предпринимателей и промышленников. Тарифы на воду в Переславле — одни из самых низких в области, а в случае передачи имущества в область неизбежно начнется выравнивание тарифов.

Итог дискуссии подвел руководитель фракции КПРФ Александр Дыма:

«Вопрос, который мы рассматриваем, имеет две стороны — организационную и политическую. С организационной точки зрения все решено — есть областной закон, его надо соблюдать. Остались наши интересы, интересы переславцев. Напомню, речь идет об имущественном комплексе, созданном для переславцев Министерством химической промышленности СССР в 70−80-е годы, то есть это фактически новые активы. Это конфетка. И если нам говорят, что МУП «Комплекс» в предбанкротном состоянии, то это вопрос не к водоканалу, а к тем, кто им управляет. Мы наблюдаем в последнее время много передач муниципального имущества в область. И хоть бы по одному направлению стало лучше! Что мы скажем переславцам, если и сегодня мы проголосуем за эту передачу? Поэтому я за это голосовать не буду», — заявил Александр Дыма.

Большинство депутатов согласились с мнением Александра Дымы. Из 21 депутата против проголосовали 11, только 6 — «за», остальные воздержались.