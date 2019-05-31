Тбилиси, 31 мая, 2019, 08:51 — ИА Регнум.

Fotonotas.net Заключение

Проект «дешевого дома», который планировалось осуществить в Батуми, стал причиной ареста 7 бывших и действующих чиновников мэрии Батуми и правительства Аджарской автономной республики. По информации прокуратуры Грузии, они обвиняются в злоупотреблении служебным положением, превышении служебных полномочий, нарушении законных интересов государства и растрате крупной суммы бюджетных средств.

Речь идет о проекте, к осуществлению которого власти Батуми и Аджарской АР приступили еще 9 октября 2015 года, когда был объявлен электронный тендер на строительство жилых квартир в «дешевом доме» из легких стальных тонкостенных конструкций. Задержанные семь чиновников в тот период были членами постоянной тендерной комиссии мэрии Батумского муниципалитета и занимали различные должности в самой мэрии.

По данным прокуратуры, тендер был ориентирован на единственную компанию, которая занималась в Грузии строительством домов именно из таких тонкостенных конструкций, — филиал иностранного предприятия «Ковент Джорджия». Эта компания была единственным участником тендера, а представленная ею документация оказалась фальшивой.

Прокуратура отмечает, что эта же компания ранее была дисквалифицирована Батумской мэрией за представление такой же фальшивой документации на объявленный 1 мая того же года тендер. Тем не менее, в очередном тендере на строительство «дешевого дома» конкурентов у нее не оказалось, и филиал иностранного предприятия «Ковент Джорджия» был объявлен победителем.

После победы в тендере «Ковент Джорджия» представила тендерной комиссии банковскую гарантию от зарегистрированной в Лондоне компании POINT BANK LTD, которая, как выяснилось, оказалась не банковским учреждением, а проверка ее надежности и платежеспособности, которую по поручению комиссии провел заместитель начальника финансово-экономической службы батумской мэрии, показала, что никакого рейтинга данная компания (POINT BANK LTD) не имела и на тот момент была неактивной компанией.

Несмотря на это обстоятельство, мэрия Батуми заключила договор с компанией-победителем тендера «Ковент Джорджия» на госзакупку работ на сумму 4 279 990 лари. И хотя банковская гарантия была предоставлена все той же «неактивной» компанией POINT BANK LTD, мэрия необоснованно, по мнению прокуратуры, перечислила филиалу иностранного предприятия «Ковент Джорджия» сумму аванса в размере 1 626 396,20 лари.

На данный момент «Ковент Джорджия» осуществлены минимальные работы на сумму 251 109, 43 лари, а остальные работы до сих пор не выполнены. По заключению прокуратуры, действия арестованных батумских чиновников нанесли бюджету Батумского муниципалитета крупный материальный ущерб на сумму 1 370 076 лари.

Так как расследование по этому делу продолжается, прокуратура Грузии обещает периодически информировать граждан о ходе следствия.