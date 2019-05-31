Москва, 31 мая, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Работники социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года зарабатывали в среднем 98,8 тыс. рублей. Это на 39% выше средней зарплаты наёмных работников в регионе, сообщает 31 мая RT со ссылкой на данные Мосгорстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Самые высокие зарплаты в указанной сфере — у преподавателей вузов. В среднем они получают по 147,7 тыс. рублей в месяц.

На втором месте — врачи, их средняя зарплата составила 139,1 тыс. рублей. При этом средний медицинский персонал в среднем получал по 75,8 тыс. рублей на человека, младший медперсонал — по 68,6 тыс. рублей.

Средняя зарплата научных сотрудников составила 118,2 тыс. рублей, школьных учителей — 95 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая столичный комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений пообещал среднюю зарплату до 135 тыс. рублей к 2024 году при положительном развитии экономики Москвы. В декабре 2018 года, по данным ведомства, среднемесячная зарплата в столице превысила 80 тыс. рублей.

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