Токио, 31 мая, 2019, 08:35 — ИА Регнум. 11 июня Москва и Токио проведут встречу рабочей группы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. О достигнутой договорённости по этому вопросу сегодня, 31 мая, по итогам встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым сообщил глава МИД Японии Таро Коно.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

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Дипломат уточнил, что встреча запланирована на уровне директоров департаментов по содержанию проектов. Коно отметил, что в целом переговоры о практической реализации совместной хозяйственной деятельности в пяти одобренных областях «набрали хороший темп».

«Начали свою деятельность рабочие группы и по юридическим аспектам, и по вопросам бизнес-моделей, и по теме свободного передвижения. Мы сегодня согласовали график их дальнейших встреч», — приводит ТАСС слова главы японского внешнеполитического ведомства.

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Коно также выразил надежду, что к встрече лидеров РФ и Японии на полях саммита G20 в Осаке будет подготовлен содержательный доклад по совместной хозяйственной деятельности на островах южной Курильской гряды.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года в ходе визита президента России Владимира Путина в Японию российский лидер и премьер-министр Японии Синдзо Абэ согласовали текст заявления о начале совместной хозяйственной деятельности на островах Курильской гряды. Экспертам России и Японии было поручено начать подробные консультации по согласованию условий, форм и областей такой деятельности.

Речь идёт о совместном освоении всех четырех южных Курильских островов, которое будет осуществляться на основе российского законодательства. Среди областей сотрудничества — рыболовство, морекультура, туризм, медицина, экология.