Омск, 31 мая, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Останки солдата Великой Отечественной войны Алексея Писаренко захоронят на малой родине в Шербакульском районе Омской области.

Omskportal.ru Останки солдата Великой Отечественной войны из Омской области захоронят на родине

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, погибшего солдата смогли идентифицировать благодаря медали и экспертизе ДНК. 30 мая 2019 года на территории музейного комплекса воинской славы омичей состоялась передача останков погибшего красноармейца.

Российские поисковики обнаружили останки воина в Латвии. Благодаря медали и экспертизе ДНК удалось установить, что они принадлежат уроженцу Шербакульского района Омской области, гвардейцу Алексею Писаренко. Он прошёл фронтовыми дорогами России, Украины, Белоруссии, Прибалтики. Был ранен, награждён медалью «За боевые заслуги». 24 ноября 1944 года наводчик батареи Алексей Писаренко подбил немецкий танк и погиб. В Омск останки солдата доставили представители поискового движения России.

В областном правительстве рассказали, что для родственников Алексея Писаренко это событие стало знаменательным.

«Мы 75 лет ждали его возвращения домой. Алексей Петрович будет похоронен рядом с братом и его матерью. Солдат вернулся с войны. Вечная память всем погибшим», — говорит племянник погибшего героя Виктор Писаренко.

Церемония захоронения останков героя пройдёт 31 мая в селе Максимовка Шербакульского района.

Добавим, по словам члена координационного совета, советника по международным делам поискового движения России Антона Торгашева, в рядах движения — более 42 тысяч волонтеров из разных регионов РФ. За 2018 год они подняли более 20 тысяч останков бойцов и командиров Красной армии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в рубцовском краеведческом музее (Алтайский край) состоялась церемония передачи медали «За отвагу» родственникам красноармейца Ефима Поликарповича Чепрасова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Он считался пропавшим без вести в 1942 году.

Останки солдата обнаружили в апреле 2018 года в ходе проведения Международной поисковой экспедиции «Вороново-2018» в урочище Вороново Кировского района Ленинградской области. Личность красноармейца была установлена по номеру медали «За отвагу».

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