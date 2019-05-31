Мекка, Саудовская Аравия, 31 мая, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Участники Лиги арабских государств солидарно выступили против Ирана, осудив все последние нападения в регионе, и поддержали любые действия Саудовской Аравии для защиты территории. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам чрезвычайного саммита международной организации в Мекке.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ирана

«Арабские государства солидарны перед лицом иранских интервенций», — говорится в коммюнике.

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Страны ЛАГ осудили вмешательство Ирана в ситуацию в Сирии и Бахрейне и поддержку действующих в этих странах группировок террористов, а также оккупацию трех островов ОАЭ и запуски своих ракет из Йемена в Саудовскую Аравию. Сотрудничество с Тегераном возможно на принципе его невмешательства в дела других стран, отмечено в заявлении.

Итоговое заявление, однако, не поддержал Ирак. Об этом заявил генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт в выступлении, которое транслировали арабские телеканалы. Иракская делегация, пояснил он, возразила против итогового заявления в его нынешнем виде и не участвовала в подготовке документа. Вместе с тем представители Багдада осудили любые действия против Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.