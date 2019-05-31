Иркутск, 31 мая, 2019, 08:21 — ИА Регнум. В Иркутске на площадке за Преображенской церковью открылось «кладбище» погибших домов. Инсталляцией из 50 белых крестов, каждый из которых символизирует исторический памятник, который был утрачен городом в последние годы, активисты АНО «Наследие» в очередной раз попытались привлечь внимание общественности и властей всех уровней к уничтожению исторической среды Иркутска, пишет Baikal24.ru.

Цитата со страницы Артёма Ермакова в Facebook Мемориал погибшим домам в Иркутске

«Большинство исторических домов были сожжены и впоследствие вопреки логике и исторической справедливости лишены статуса памятников, что позволило нечистоплотным бизнесменам на этих местах строить современные постройки», — поясняют иркутские коллеги.

Напомним, Иркутск — один из редчайших городов России, обладающий уникальным деревянным наследием. Но с начала XXI века облик многих иркутских улиц заметно изменился: на месте исчезающих старинных усадеб, наследия деревянного зодчества, встали новые коммерческие объекты из стекла и бетона.