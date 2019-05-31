Пермь, 31 мая, 2019, 08:13 — ИА Регнум. В Перми вечером 30 мая крупный пожар произошёл в дачном кооперативе «Алешиха». В интернете появились фотографии и видео ЧП, огонь и густой стоп дыма можно было видеть издалека. По данным СМИ, дом сгорел дотла, о пострадавших информации нет.

mrNilssen Огонь

Пользователи соцсети сообщают, что в дачном кооперативе «Алешиха» примерно в 22:45 местного времени (20:45 мск) в дом ударила молния, мгновенно разогрелась крыша и последовал взрыв баллона с газом.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на территории «Алешихи», действительно, в это время был пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В тушении огня задействовали семь человек и две спецмашины. Пострадавших нет.

Стоит отметить, что 30 мая на территории Пермского края прогнозировали дожди, грозы и сильный ветер.