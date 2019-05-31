Луганск, 31 мая, 2019, 08:12 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования два раза обстреляли территорию ЛНР, заявили 31 мая в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

Под огнём ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Калиново и Калиново-Борщеватое.

Украинские силовики применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, выпустив более 40 единиц боеприпасов.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли три населённых пункта на территории ЛНР, применив миномёты калибра 120 и 82 мм. По уточнённым данным, повреждения получили три жилых дом и линия электропередачи в населённом пункте Фрунзе.

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