Москва, 31 мая, 2019, 07:59 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье весна завершится тёплой, но сырой погодой. Но в первые дни лета (1−2 июня) в столице распогодится, передают «Метеоновотсти».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Синоптики отмечают, что вода в подмосковным водоемах прогрелась. Желающие могут открыть купальный сезон.

В субботу, 1 июня, ночью возможен кратковременный дождь, днем без дождей. Температура воздуха ночью +13, 15 °C, днём прогреется до +20, +25 °С. Ветер северо-западный, слабый.

В воскресенье, 2 июня, сохранится такая же тёплая и комфортная погода +23, 25 °C. Ожидаются небольшие дожди. Ветер сменится на юго-западный. Атмосферное давление повышенное, 751−753 мм рт. ст.

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Как сообщало ИА REGNUM, день 30 мая в Москве был жарким — воздух прогревался +30 °С.

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