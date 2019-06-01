Барнаул, 1 июня, 2019, 06:49 — ИА Регнум. Первое июня. Первый день лета. Нет, не так. Первый День Лета! Его так ждали после зимних сибирских морозов, «кусающих» за щёки, за нос. Лето в Сибири пришло под музыку — гудение пчёл на яблоне и вишне, шелест листьев и неповторимый запах мёда.

Цветущая яблоня

Цветущая яблоня

Летят белые лепестки яблоневого цвета, напоминая о зиме. Гудят трудяги-пчёлы, обещая богатый урожай. Откуда-то даже запахло мёдом. К слову, в Греции набирает обороты акция по спасению пчёл «Bee and be» («Пчелам — быть»), в рамках которой жителей призывают сажать на балконах больше цветов, чтобы насекомые не голодали. В Сибири голод им не грозит.

Цветение в Сибири

Яблоня и пчёлы

Тюльпан

Цветение ревня

Цветение

Лето в Сибири

Вымерзшая вишня

Будущий урожай смородины

Зима в этом году не без последствий. К сожалению, неприятных. У многих жителей Алтая частично повымерзали плодово-ягодные растения.

Но урожаю, как и лету, быть!