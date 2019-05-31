Сиань, Китай, 31 мая, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Началась поставка крупных частей для сборки разработанного в Китае турбовинтового регионального авиалайнера MA700, сообщает 31 мая газета China Daily.

Captainm Макет китайского самолета МА 700

Средняя секция фюзеляжа авиалайнера сошла с производственной линии 29 мая и уже готова к монтажу, сообщили в компании AVIC XAC Commercial Aircraft, распложенной в столице провинции Шэньси городе Сиань.

Турбовинтовой MA700 является номером три в «современной линейке» региональных авиалайнеров Китая после MA60 и MA600, которые также разработаны компанией AVIC XAC.

MA700 представляет из себя усовершенствованную версию высокоскоростного самолета широкого спектра применения. Он может достигать максимальную скорость до 637 км/ч., а потолок высоты для одного двигателя составляет 5,4 тыс. метров.

Самолет разработан специально для аэропортов, расположенных в жарких районах страны, на большой высоте и с короткими взлётно-посадочными полосами, что в купе позволяет ему действовать в крайне сложных климатических и географических условиях.

В настоящее время AVIC уже получила 285 заказов на самолеты от 11 заказчиков из Китая и стран мира, сообщили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский региональный лайнер ARJ21, также разработанный полностью в Поднебесной, уже за три года полетов перевез вкупе 320 тыс. пассажиров. Самолет совершает рейсы между 20 городами внутри Китая.