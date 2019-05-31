Камень-на-Оби, Алтайский край, 31 мая, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Коноплю, разросшуюся на клумбах в центре Камня-на-Оби, уничтожили, но депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Игорь Панарин, являющийся также координатором проекта единороссов «Городская среда», на средства которого в городе благоустраивали скандальную клумбу, намерен добиться наказания виновных. Об этом сказано в официальном сообщении алтайских единороссов.

Цитата с сайта «Каменские известия» Конопля, выросшая на клумбе в центре Камня-на-Оби

Народный избранник напомнил, что проросшее у памятника Ленину наркотическое растение было выявлено во время рейда 23 мая, однако даже спустя неделю ситуация не изменилась, и конопля продолжила расти.

«На благоустройство в рамках проекта «Городская среда» тратятся большие деньги. Только на общественные территории без малого 18 миллионов рублей за два года! И вместо того, чтобы получить повод для гордости, мы получаем такую «славу» на весь край и Россию», — возмутился Игорь Панарин. По его словам, виновный должен понести наказание.

Цитата с сайта «Каменские известия» Уничтоженная конопля в центре Камня-на-Оби

Более того, известно, что в ближайшие дни партийцы соберут краевую конференцию и будут разбираться с халатностью властей отдельных муниципалитетов и подрядчиков при реализации программы по благоустройству.

По данным пресс-службы «Единой России», в 2018 году на улучшение городской среды Камень-на-Оби потратил из бюджетов трех уровней почти 25 млн рублей. В текущем сезоне по данной программе планируется освоить почти 13 миллионов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что вместо газонной травы на клумбах в центре Камня-на-Оби выросла конопля, сообщили местные журналисты. Представители СМИ посетовали на то, что благоустройство выполнялось на средства проекта «Единой России», но местные чиновники не спешат избавляться от запрещённой травы, несмотря на то, что обещали это сделать ещё 23 мая.