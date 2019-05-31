Пекин, 31 мая, 2019, 06:33 — ИА Регнум. Китайский юань вновь ослаб по отношению к доллару США на два базисных пункта, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

Junjiewu99 Китайские юани

Паритетный курс китайской валюты составил 6,8992 юаня за доллар США. При этом, за последнюю неделю юань уступил доллару 78 базисных пунктов, что относительно немного. Однако, на фоне и без того низкого курса, сохраняющаяся тенденция приближает юань к психологической отметке 6,9 за доллар.

По мнению ряда экспертов, Китай специально ослабляет курс юаня в качестве ответной меры на торговые войны, развязанные США против него. Однако, сам Китай на официальном уровне отрицает это.

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