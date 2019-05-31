США готовы к войне с Ираном, РФ к укреплению связей с Китаем: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 31 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Палестина заявила, что США подрывают международное право;
- Госдеп заявил, что США готовы применить военную силу против Ирана;
- Канада и США потребовали, чтобы Китай отпустил арестованных канадцев;
- Новый мост свяжет Россию и Китай;
- ЦБ назвал главную угрозу российской экономике.
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