Литва нехотя признаёт зависимость от РФ, Венесуэла — падение: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 31 мая, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Литва покупает сжиженный газ у «Новатэка» и Газпрома;
- ЦБ Венесуэлы признал, что ВВП при Мадуро рухнул на 52%;
- В Госдуму внесён законопроект о покупке автомобиля на маткапитал;
- В отставку ушёл исполняющий обязанности мэра Рязани;
- Останки Хаджи-Мурата захоронят в его родном селе в Дагестане.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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