Курган, 31 мая, 2019, 06:23 — ИА Регнум. В Курганской области без тёплых туалетов в помещении работает восемь школ. К 2020 году проблема должна быть ликвидирована, вплоть до закрытия учебных учреждений, сообщила на пресс-конференции 30 мая 2019 года заместитель директора регионального департамента образования и науки Елена Ситникова.

Туалет

Напомним, ещё в 2017 году поднималась тема ликвидации надворных туалетов в 11 сельских школах Зауралья. Тогда проблему прежний директор департамента Наталья Бобкова предлагала решить биотуалетами. Но проблема остаётся актуальной.

По словам Елены Ситниковой, в трёх сельских школах из восьми нет смысла оборудовать тёплые туалеты, так как там обучается по 10−12 детей. Детей, скорее всего, придётся возить в более наполненные учебные заведения. Вкладывать деньги в оборудование тёплых туалетов в условиях протекающей крыши и старого здания школы неразумно и нецелесообразно, считает она.