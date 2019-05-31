Элиста, 31 мая, 2019, 05:33 — ИА Регнум. Три человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Калмыкии, сообщает пресс-служба МЧС республики.

08.mchs.gov.ru На месте ДТП

Сообщается, что столкновение произошло в Яшкульском районе Калмыкии на федеральной трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь. В результате ДТП погибли три человека, их тела извлекали из машин спасатели. Еще один человек получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время ведется выяснение причин и обстоятельств ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая во Всеволжском районе Ленинградской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли двое шестилетних мальчиков-двойняшек. Их мать, находившаяся за рулем автомобиля, получила травмы и была госпитализирована.