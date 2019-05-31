Нижний Новгород, 31 мая, 2019, 05:13 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области из фракции КПРФ внесли в комитет по социальным вопросам предложение о дополнительных мерах поддержки семей, у которых есть дети. Авторы законопроекта предложили дополнить закон о материнском капитале, увеличив размер госпомощи в четыре раза, а также расширив список получателей. Инициатива пока не рассмотрена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Авторы поправок в закон Нижегородской области «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» уточнили, что они разработаны «с целью повышения уровня рождаемости». Простимулировать демографию, которая не первый год демонстрирует печальные итоги — смертность превышает рождаемость — предлагается за счёт выплаты повышенного регионального материнского капитала.

На сегодня семьям, где родился второй ребёнок, выплачивается 25 тыс. рублей и только за рождение или усыновление второго или последующего ребёнка, если таковые появились на свет в период с 1 сентября 2011 года по 31 декабря 2016 года включительно. Авторы законопроекта предлагают увеличить выплату до 100 тыс. рублей, а период рождений расширить.

«Родители, родившие (усыновившие) второго ребенка после 31 декабря 2016 года на данный момент не получают региональный материнский капитал, что оказывает негативное влияние на уровень рождаемости на территории Нижегородской области», — уточняется в пояснительной записке и добавляется, что «практика выплаты материнского капитала при рождении (усыновлении) второго ребенка была признана успешной мерой повышения рождаемости на федеральном уровне», а принятие предложений фракции «окажет положительное влияние на демографическую ситуацию».

Также этим же документом предлагается размер «капитала», выплачиваемого многодетным семьям, где родился третий или последующий ребёнок, увеличить с 100 до 200 тыс. рублей, введя повышенный размер на детей, которые родились с 1 января 2020 года.

Все предлагаемые авторами меры господдержки увеличат расходы областного бюджета.

Напомним, численность Нижегородской области за период 1990—2018 годы снизилась на 545 504 человека. В регионе не первый год фиксируется убыль населения. За январь 2019 года показатель составил 1665 человек: 4209 умерших против 2544 новорожденных.

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