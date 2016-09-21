Вашингтон, 31 мая, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Соединенные Штаты готовы ответить военной силой в случае нападения со стороны Ирана, заявил спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук, сообщает агентство Reuters.

U.S. Army Американские солдаты

Он также заявил, что США уже предприняли ряд действий в Персидском заливе и перегруппировали свои вооруженные силы, якобы чтобы заставить Иран задуматься об издержках в случае нападения. Хук подчеркнул, что также Соединенные Штаты не собираются продлевать исключения для ряда стран на закупки иранской нефти в обход санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в совершении атак на нефтяные танкеры у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. По мнению Помпео, Иран совершил эту атаку с целью поднять мировые цены на нефть.