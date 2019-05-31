Нью-Йорк, США, 31 мая, 2019, 04:51 — ИА Регнум. Дополнительное обследование назначено российскому гражданину Константину Ярошенко, находящемуся в заключении в США, после проведения операции на кишечнике, сообщили в пресс-службе Генконсульства РФ в Нью-Йорке.

В тюрьме

В консульстве отметили, что российские дипломаты побывали у Ярошенко в исправительном учреждении «Данбери» 29 мая.

«Россиянин оценил свое самочувствие как стабильное, но уточнил, что после проведения лёгкой операции на кишечнике никаких изменений не почувствовал, в связи с чем ему было назначено дополнительное обследование», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что намерены и впредь добиваться обеспечения адекватного лечения Ярошенко, улучшения условий его содержания и возвращения в Россию.

Напомним, Ярошенко находится в американской тюрьме с 2011 года. Его похитили в Либерии в 2010 году, обвинили в торговле наркотиками и приговорили в 20 годам тюрьмы. Американские власти не идут навстречу российской стороне в вопросе помилования или депортации его в Россию.