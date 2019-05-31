Хартум, 31 мая, 2019, 04:19 — ИА Регнум. Военный совет Судана лишил аккредитации на вещание катарский телеканал Al Jazeera. Об этом сообщил сам телеканал.

Mohamed Nanabhay Эмблема Al Jazeera

Сообщается, что суданские службы безопасности проинформировали руководителя суданского бюро Al Jazeera о прекращении вещания и аресте имущества и оборудования телеканала. Также суданские власти объявили об отзыве лицензий на работу корреспондентов и сотрудников телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая журналист Al Jazeera Махмуд Хуссейн был вновь арестован властями Египта. Ранее его арестовывали в 2016 году по обвинениям в распространении недостоверных новостей с целью посеять «хаос в государстве».