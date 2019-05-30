Колорадо-Спрингс, США, 31 мая, 2019, 02:46 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Конгресс США выделить больше денег на разработку гиперзвукового оружия в следующем финансовом году. Об этом Трамп заявил в ходе церемонии вручения дипломов в академии ВВС США в Колорадо-Спрингс.

U.S. Pacific Command Дональд Трамп и военные

«Мы попросили Конгресс больше инвестировать в гиперзвуковое оружие. У нас есть прототипы, находящиеся на стадии разработки — такие, которых вы еще не видели, такие, которые даже представить себе нельзя», — заявил он.

Трамп отметил, что также просил выделять больше денег на разработки, связанные с искусственным интеллектом, ядерным оружием, а также на проекты в космической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая на конференции в Гонолулу (штат Гавайи) представили схематический внешний облик будущей гиперзвуковой ракеты наземного базирования. Изображение Hypersonic Weapons System (HWS) представил генерал-лейтенант армии США Нил Тургуд.