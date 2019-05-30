Люберцы, Московская область, 31 мая, 2019, 02:33 — ИА Регнум. Салон автобуса залило водой после дождя в городе Люберцы (Московская область), передаёт радиостанция «Говорит Москва».

chiz50 Ливень

Вода налилась в автобус на улице Красноармейской. В образовавшемся «озере» застряло несколько автомобилей.

Напомним, 30 мая в микрорайоне Кучино (Балашиха, Московская область) ливнем затопило автомобильный туннель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с предстоящим ливнем МЧС выпустило экстренное предупреждение. В Москве 30 мая ожидалось шквалистое усиление ветра с порывами до 20 м/с.