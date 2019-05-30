Помпео: Иран атаковал танкеры, чтобы поднять цены на нефть
Вашингтон, 31 мая, 2019, 02:27 — ИА Регнум. Иран якобы атаковал танкеры у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы поднять мировые цены на нефть, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает агентство Reuters.
«У иранцев были планы поднять мировые цены на нефть», — заявил он.
Помпео также заявил, что располагает доказательствами причастности Ирана к атаке на танкеры у берегов ОАЭ. В частности, по его словам, такими доказательствами также располагает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон обвинил Иран в атаке на нефтяные танкеры у берегов ОАЭ в ходе своего выступления в Абу-Даби. При этом Болтон отказался предоставить какие-либо доказательства причастности Тегерана к атакам.