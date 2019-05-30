Вашингтон, 31 мая, 2019, 02:27 — ИА Регнум. Иран якобы атаковал танкеры у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы поднять мировые цены на нефть, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает агентство Reuters.

Mohammad Sadegh Heydari Корабли ВМС Ирана

«У иранцев были планы поднять мировые цены на нефть», — заявил он.

Помпео также заявил, что располагает доказательствами причастности Ирана к атаке на танкеры у берегов ОАЭ. В частности, по его словам, такими доказательствами также располагает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон обвинил Иран в атаке на нефтяные танкеры у берегов ОАЭ в ходе своего выступления в Абу-Даби. При этом Болтон отказался предоставить какие-либо доказательства причастности Тегерана к атакам.