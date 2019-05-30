Песня Yesterday снова прославила The Beatles
Вашингтон, 31 мая, 2019, 01:51 — ИА Регнум. Песня Yesterday британской группы The Beatles возглавила список ста лучших песен всех времён, составленный изданием 24/7 Wall Street.
The Beatles
На втором месте — композиция Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel, на третьем песня британки Адель Rolling In The Deep.
Отмечается, что Yesterday на протяжении 11 недель возглавляла чарт Billboard Hot 100.
Напомним, Yesterday написана в 1965 году Полом Маккартни и вошла в альбом Help!
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