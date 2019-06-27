Нижегородская область, 1 декабря, 1999, 10:07 — ИА Регнум. Вчера в 12 часов дня рабочие судостроительного завода "Красное Сормово" на три минуты прекратили свою работу и возвестили об этом заводским гудком. Акция проводится решением Совета рабочих завода. По словам Дмитрия Игошина, председателя совета рабочих, этой акцией они демонстрируют солидарность с действиями коллектива Выборгского целлюлозно-бумажного комбината, защитившим свое производство от новых собственников.

Кроме того, рабочие протестуют против усиления влияния крупного предпринимателя Кахи Бендукидзе, (он является генеральным директором промышленно-финансовой группы, в которую входит завод Уралмаш, некоторые другие заводы в разных регионах страны). Ему принадлежат 10% акций завода "Красного Сормово" и еще около 40% он контролирует через подчиненные ему компании.