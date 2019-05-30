Челябинская область, 11 апреля, 2011, 09:58 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области начались работы по созданию приемных семей для пожилых людей. В настоящее время отдел по работе с ветеранами и инвалидами управления социальной защиты ведет прием заявок. Об этом 11 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Челябинской области.

Организовать приемную семью могут совершеннолетние дееспособные граждане, не являющиеся родственниками пожилого человека. Управление соцзащиты обязано удостовериться, нет ли у пожилого человека противопоказаний для проживания в приемной семье.

Органы соцзащиты будут контролировать условия проживания пожилого человека. Его новый дом будут посещать не реже, чем раз в месяц. Тем семьям, которые приютят пенсионера, будет выплачиваться ежемесячное пособие.