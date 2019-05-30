Киев, 31 мая, 2019, 01:32 — ИА Регнум. Просьбу отправить его в отставку высказал депутатам Верховной рады украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом украинский дипломат написал в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Павел Климкин

Климкин напомнил о своём заявлении об уходе в отставку, которое он подал после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил «искренность и открытость» этого своего шага, продиктованного тем, что «это соответствует настоящий европейской политической культуре».

По словам Климкина, новому президенту нужны свои кадры для своей стратегии.

«Вчера был на заседании комитета по иностранным делам Верховной рады и призвал депутатов поддержать моё решение, — написал Климкин. — Об этом же прошу всех членов парламента».

По словам министра, он не намерен «оставлять внешнюю политику», «как и политику в целом».

Напомним, о своём решении уйти в отставку Климкин сообщил 17 мая, обещав подать его в день инаугурации Зеленского — 20 мая. Он отметил, что собирается стать депутатом Верховной рады.

Читайте подробнее: Глава МИД Украины Климкин ушёл в отставку