Оттава, 31 мая, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Канадские военнослужащие примут участие в военных маневрах Tradewinds 2019, которые пройдут в Карибском бассейне с 30 мая по 21 июня под руководством Соединенных Штатов, сообщает пресс-служба министерства обороны Канады.

Goosepolish Патрульный корабль ВМС Канады Goose Bay

Сообщается, что учения будут проходить в районе Доминиканской Республики и Сент-Винсент и Гренадины. Со стороны Канады в маневрах будут принимать участие патрульный корабль HMCS Goose Bay, военные аквалангисты и группа военнослужащих.

В учениях принимают участие военнослужащие 22 стран, в том числе из Мексики, Великобритании, Франции, Нидерландов и стран Карибского бассейна. Руководить учениями будут Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупные учения с участием стран — членов НАТО прошли на Кипре. На учениях отрабатывались спасательные операции и эвакуация гражданских лиц. В них приняли участие военные корабли и самолеты 21 страны, в том числе США, Израиля, Великобритании, Франции и Германии.