Ереван, 31 мая, 2019, 01:00 — ИА Регнум. У экономики Армении хороший настрой, и задача правительства — стимулировать этот хороший настрой. Об этом заявил глава правительства Армении Никол Пашинян, касаясь зафиксированного в апреле текущего года показателя экономической активности на уровне 9,2%.

«В апреле мы имеем показатель экономической активности на уровне 9,2%, и если мы сопоставим этот показатель с уже подытоженными данными за первый квартал — рост ВВП на уровне 7,1%, это дает нам основание говорить о том, что у экономики хороший настрой, и наша задача, как мы и планировали, посредством адресных, выверенных капитальных расходов стимулировать этот хороший настрой и, в конце концов, суметь достичь еще лучших показателей», — сказал Пашинян.

Он также отметил, что в апреле этого года, по сравнению с апрелем прошлого года, объем промышленной продукции вырос на 13,2%, рост в сфере строительства оказался ниже ожидаемого, составив 1,8%, оборот торговли увеличился на 9%, объем услуг — на 16,2%, экспорт — на 9,9%.

Премьер-министр отметил также рост среднемесячной номинальной заработной платы в апреле этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, на 7,7%, что в результате шагов правительства в ближайшее время «станет более позитивным».

Согласно госбюджету на 2019 год, в этом году правительство ожидает экономического роста на уровне 4,9%.

«В бюджете заложены 4,9%. Будет немного выше. Ближе к концу года я укажу более точную цифру», — сказал по этому поводу министр экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян.

По его словам, что если продолжать в том же духе, то за 6 месяцев будет экономический рост на уровне 7%.