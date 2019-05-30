Ереван, 31 мая, 2019, 00:34 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США), Стефан Висконти (Франция), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик выступили с совместным заявлением по итогам состоявшегося 27−30 мая визита в Ереван, Степанакерт и Баку.

primeminister.am Встреча Никола Пашиняна с посредниками по Карабаху

«Основная цель визита состояла в оценке развития ситуации на линии соприкосновения и на межгосударственной границе, а также в продолжении обсуждений, проведенных с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Вене 29 марта, а затем с министрами внешнеполитических ведомств двух стран в Москве 15 апреля», — говорится в заявлении.

В нём также говорится, что по просьбе сторон сопредседатели представили конкретные предложения о дальнейших шагах в процессе урегулирования, в том числе о гуманитарных мерах и мерах безопасности. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана приняли предложение сопредседателей встретиться в ближайшее время под их эгидой, подробности о встрече будут представлены в надлежащее время.

Сопредседатели также выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшего обострения ситуации.