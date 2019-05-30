Ашхабад, 31 мая, 2019, 00:31 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в честь священной для мусульман Ночи предопределения подписал указ о помиловании 764 человек, отбывающих наказание в тюрьмах страны, пишет «Туркменистан сегодня».

В тюрьме

Глава государства поручил генеральному прокурору Батыру Атдаеву и руководству правоохранительных органов принять меры для того, чтобы все помилованные в кратчайшие сроки оказались на свободе и смогли вернуться к своим семьям.

Также туркменский лидер отдал поручения главам областей, районов и городов заняться трудоустройством помилованных туркменистанцев.

«Проводя акции помилования, мы даем возможность людям, раскаявшимся в содеянном, начать новую жизнь, честным трудом искупить вину и внести вклад в работу по развитию страны», — подчеркнул Бердымухамедов.

ИА REGNUM напоминает, что за 2018 год президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов помиловал свыше 3,1 тысячи заключенных, а в 2017 году — более 3,3 тысячи.

Отметим, что в Туркмении помилования заключенных обычно приурочивают к четырем праздничным датам — ко Дню независимости, ко Дню нейтралитета, к Новрузу и к Ночи предопределения.