Ижевск, 31 мая, 2019, 00:09 — ИА Регнум. 16-летний подросток погиб на линии электропередач в заброшенной деревне Балезинского района. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Удмуртии.

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29 мая четверо товарищей, трое их которых несовершеннолетние, приехали на мотоциклах в заброшенную деревню. Они обнаружили линию электропередач, ведущую к летнему лагерю, расположенному неподалеку, а также отключенную трансформаторную подстанцию.

Юноша и его друг поднялись на трансформаторную подстанцию и отрезали ведущие к ней от линии электропередач обесточенные провода с целью кражи.

Затем молодой человек поднялся на электроопору и получил удар током от подведенных к разъединителю проводов, находящихся под напряжением 10 000 вольт. Подросток скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего — назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы.

Как сообщало ИА REGNUM, студент техникума в провинции Вете на острове Пемба в Танзании, скончался после удара током, когда он пытался устранить неполадки на линии электропередачи под присмотром учителя.

Перед тем как студент получил удар током при выполнении ремонтных работ, он практиковался в электрике с учителем.