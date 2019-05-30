Нижний Новгород, 30 мая, 2019, 23:51 — ИА Регнум. По итогам заседания правления АНО ХК «Торпедо» генеральным директором назначен сын легендарного хоккеиста Валерия Харламова — Александр Харламов. Ранее возглавлявший клуб Ян Голубовский остаётся в должности генерального менеджера, сообщает официальный сайт клуба. Кроме того, изменился состав правления. В него вошел бывший вице-президент футбольного клуба «Спартак», покинувший пост на прошлой неделе, Наиль Измайлов.

Валерий Харламов с сыном Александром

Заседание провел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который является председателем правления.

«Александр Валерьевич — представитель яркой спортивной семьи. Валерий Харламов — настоящая легенда нашего хоккея. Считаем, что Александр Харламов сможет привнести новые тренды в жизнь и игру «Торпедо». Ему предстоит уделять большое внимание и развитию детско-юношеского спорта», — сказал Никитин.

Харламов поблагодарил за оказанную честь и отметил, что ему будет приятно работать в нижегородском клубе.

Смена руководства проходит на фоне многочисленных скандалов в «Торпедо», которые получили широкий резонанс.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, клуб регулярно испытывает финансовые трудности. Летом прошлого года в отношении «Торпедо» проводилась аудиторская проверка, которая показала «почти полное отсутствие документооборота, учета средств на выплату зарплат независимо от финансового состояния команды». В декабре 2018 года министерство спорта Нижегородской области начало проверку для выявления возможных финансовых нарушений в деятельности хоккейного клуба. Поводом для проверки стали обращения граждан.

17 мая руководство хоккейного клуба «Торпедо» было задержано. В отношении руководителей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

По версии следствия, должностные лица клуба вопреки интересам организации совершили присвоение денежных средств в особо крупном размере на сумму 13 млн рублей. Средства были получены из кассы «Торпедо» и потрачены на личные нужды.

Исполнительному директору «Торпедо» запрещено совершать определенные действия в течение 1 месяца и 21 дня, директор департамента по финансовым и правовым отношениям отправляется под домашний арест на 1 месяц и 20 суток.

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