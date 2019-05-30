Рим, 30 мая, 2019, 23:34 — ИА Регнум. Сотрудники ООН вывезли 149 беженцев из Триполи в Рим в рамках международной программы помощи, 30 мая передает агентство Associated Press.

Беженцы

Согласно заявлению ООН, многие эвакуированные мигранты, прибывшие в Ливию из Эритреи, Сомали, Судана и Эфиопии, нуждаются в медицинской помощи.

Днем ранее, 29 мая, по программе ООН из столицы Ливии в Румынию были вывезены 62 беженца.

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