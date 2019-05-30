Киев, 30 мая, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Одно из подразделений Госдепа США объявило о конкурсе на аренду стрелкового комплекса в ближних окрестностях Киева для проведения тренировок с украинскими силовиками из различных ведомств, сообщает 30 мая ТАСС.

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Арендовать стрельбище в столице Украины намерено бюро Госдепартамента США по борьбе с международной торговлей наркотиками и правоохранительным делам. В объявлении о конкурсе указано, что бюро намерено помочь Украине в деле «повышения эффективности ее правоохранительных структур».

Арендуемое Госдепом стрельбище будет использоваться для тренировок подразделений спецназа, сотрудников Нацполиции, Национального антикоррупционного бюро и госпогранслужбы Украины. Сроки аренды не указываются.