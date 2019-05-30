Багдад, 30 мая, 2019, 23:29 — ИА Регнум. В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает курдский телеканал Rudaw.

Взрывы прогремели в разных частях Киркука. Были подорваны начинённые взрывчатыми веществами автомобили и самодельные взрывные устройства.

По предварительным данным, в результате серии взрывов пострадали сотрудники иракских служб безопасности.

Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Стоит отметить, что ранее иракские силы безопасности не раз заявляли о поимке и ликвидации в Киркуке членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили теракты.