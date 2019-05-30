Анапа, Краснодарский край, 30 мая, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Мэр города Анапа Юрий Поляков запретил тратить бюджетные деньги на концерт известной в прошлом балерины Анастасии Волочковой. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Выяснилось, что в системе электронных торгов был зарегистрирован тендер на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой». За 17-минутное выступление Волочковой предлагалось выложить из городской казны 639 тыс. рублей.

Однако мэр Анапы распорядился отменить электронные торги по закупке услуг Волочковой. Поляков подчеркнул, что существуют более важные проекты в области культуры, которые нуждаются в финансировании.

«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее», — сказал мэр.

При этом Поляков подчеркнул, что ничего против Волочковой и её концертной программы он не имеет, и был бы рад, если бы её выступление было оплачено частными инвесторами.