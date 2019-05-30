Москва, 30 мая, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Агрессивность США, желающих повелевать вселенной, вышла за крайние пределы, заявила 30 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление спецпредставителя США Брайана Хука, угрожавшего Ирану военной силой и финансовыми санкциями.

Цитата из к/ф «Индиана Джонс В поисках утраченного ковчега» реж Стивен Спилберг. 1981. США Кнут

«Агрессивное поведение Соединённых Штатов Америки в мире выходит за все мыслимые пределы… С кнутом в руке и пряником за щекой Вашингтон принялся «управлять» вселенной», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

При этом официальный представитель МИД России напомнила, что от такого поведения США уже неоднократно страдали целые народы и государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель США Хук заявил о готовности Вашингтона наложить санкции на механизм финансовых расчётов стран Евросоюза с Ираном (INSTEX), а также заявил, что США ответят силой на иранское нападение.