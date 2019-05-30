Иерусалим, 30 мая, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп включил в «сделку века» по израильско-палестинскому урегулированию передачу Голанских высот Израилю, 30 мая передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Голанские высоты

В качестве доказательства Нетаньяху продемонстрировал на пресс-конференции в Иерусалиме карту предлагаемого Белым домом будущего разграничения с резолюцией Трампа «хорошо» (nice).

Голанские высоты были захвачены Израилем у Сирии после войны 1967 года. ООН не признаёт контроль Израиля над Голанами.

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