Донецк, 30 мая, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Украинские оккупационные силы произвели обстрел окраин столицы Донецкой Народной Республики — города Донецка. Об этом сегодня, 30 мая, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР

Обстрел был произведен сегодня в 20:00 по московскому времени. Украинские оккупационные силы вели обстрел со стороны населенного пункта Пески по направлению Веселое (населенный пункт на окраине Донецка).

Обстрел велся с применением противотанковых управляемых снарядов ПТУР.

В результате попадания боеприпаса в крышу жилого дома один мирный житель получил осколочные ранения спины и ног. Также осколочное ранение получила восьмилетняя девочка. Пострадавшие были госпитализированы.