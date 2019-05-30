Вашингтон, 30 мая, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Принятие Турцией на вооружение российских комплексов ПВО С-400 пагубно отразится на американской программе истребителей пятого поколения F-35, дав России канал получения разведданных об этих самолётах, заявила 30 мая помощник шефа Пентагона Кэтрин Уилбаргер в Атлантическом совете в Вашингтоне.

ИА REGNUM С-400

Кроме того, подчеркнула Уилбаргер, это нарушит совместимость вооруженных сил Турции и других стран НАТО, лежащую в основе военного альянса.

«Будем откровенны, С-400 — это российская система, специально созданная для уничтожения таких самолетов, как F-35. Невозможно себе представить, чтобы Россия не воспользовалась такой возможностью получать разведывательную информацию», — сказала Кэтрин Уилбаргер.

По ее мнению, с этой точки зрения появление у Турции систем ПВО С-400 представляет для США «огромный вызов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Турции в США Сердар Кылыч заявил, что полученные от США истребители пятого поколения F-35 Турция разместит вне зоны действия российских С-400.