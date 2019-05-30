Душанбе, 30 мая, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана одобрили законопроект «О военном положении», позволяющий правительству страны во время военного положения с целью обеспечения обороны страны изымать имущество таджикистанцев и устанавливать цензуру в местных СМИ.

Минобороны России Эмомали Собирзода

В соответствии с законом «О военном положении», граждане Таджикистана обязаны принять участие в защите страны от внешних врагов путем добровольной сдачи своего имущества военнослужащим. Однако за конфискованную собственность, включая транспортные средства, таджикистанцам обещана выплата компенсации.

В документе также отмечено, что во время военного положения уполномоченные ведомства страны могут брать под свой контроль связь, печатные издания и устанавливать цензуру в СМИ.

Помимо этого, в законопроекте четко определены границы мест военных действий, рамки полномочий правительства страны и государственных органов во время военного положения.

По словам первого заместителя министра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода, целью этого законопроекта является создание правовой основы для того, чтобы организованно проводить мероприятия не только по защите, но и по предотвращению агрессии против Таджикистана, укреплению обороноспособности страны.

Отметим, что, в соответствии с конституцией Таджикистана, объявление военного положения на территории всей страны или в отдельных её частях — это прерогатива главы государства. Однако указ президента также должен быть одобрен на совместном заседании обеих палат парламента страны.

Пока власти страны не заявляли о какой-либо непосредственной угрозе национальной безопасности страны или о каких-либо проявлениях внешней агрессии другими странами по отношению к Таджикистану.

Однако правительство страны неоднократно выражало обеспокоенность нестабильной ситуацией в Афганистане в связи со скоплением на территории этой страны террористических группировок, в частности на севере страны — у таджикистанских рубежей.

Отметим, что в 90-е годы Таджикистан пережил гражданскую войну. И сейчас впервые за все годы независимости страны был разработан проект закона «О военном положении».