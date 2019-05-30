Никосия, 30 мая, 2019, 22:30 — ИА Регнум. На Кипре прошли крупные «военно-гражданские» учения с участием стран НАТО, 30 мая передает агентство Associated Press.

Каво Греко

В ходе ежегодных учений военными НАТО и союзниками блока отрабатывались спасательные операции и эвакуация гражданских лиц.

В учениях приняли участие военные корабли и самолеты 21 страны, в том числе США, Франции, Израиля, Великобритании и Германии.

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