Вашингтон, 30 мая, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Американские агентство Bloomberg, со ссылкой на свои источники утверждает, что российские власти отказались продавать Исламской Республике Иран зенитные ракетные системы С-400 из-за опасения, что данная продажа может существенно усилить напряженность на Ближнем Востоке.

ИА REGNUM С-400

Агентство утверждает, что заявку Тегерана на покупку этих современных российских систем противовоздушной обороны отклонил лично президент России Владимир Путин.

Никакого официального подтверждения этой информации нет. На запросы Bloomberg российское Министерство иностранных дел отвечать не стало. Иранские чиновники также никак не прокомментировали данную информацию.

Напомним, что С-400 «Триумф» — это зенитная ракетная система и система противоракетной обороны большой дальности. С-400 предназначена для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Заявлено, что комплексы С-400 способны перехватывать аэродинамические цели на дальности до 400 км.